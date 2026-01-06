В "Резерв+" появились уведомления об отправке бумажных повесток - Минобороны

Сообщение в Резерв+ не считается повесткой – Минобороны объяснило новую функцию приложения. / © ТСН.ua

В приложении «Резерв+» теперь можно включить уведомление о отправке бумажной повестки по почте.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

В ведомстве подчеркивают, что сообщение в приложении не является повесткой и не считается его официальным вручением. Речь идет исключительно об информировании пользователя.

Функция является добровольной — пользователи могут самостоятельно включить или отключить такие оповещения в настройках приложения.

В сообщении, которое будет поступать в «Резерв+», будет указана дата и время, когда необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

Напомним, ранее речь шла о том, что в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Функции будут полезны для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.