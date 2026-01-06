- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 288
- Время на прочтение
- 1 мин
В "Резерв+" появились уведомления об отправке бумажных повесток - Минобороны
В приложении «Резерв+» можно включить уведомление о отправке бумажной повестки по почте — сообщение не является вручением.
В приложении «Резерв+» теперь можно включить уведомление о отправке бумажной повестки по почте.
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.
В ведомстве подчеркивают, что сообщение в приложении не является повесткой и не считается его официальным вручением. Речь идет исключительно об информировании пользователя.
Функция является добровольной — пользователи могут самостоятельно включить или отключить такие оповещения в настройках приложения.
В сообщении, которое будет поступать в «Резерв+», будет указана дата и время, когда необходимо явиться в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
Напомним, ранее речь шла о том, что в приложении «Резерв+» добавились две новые отсрочки. Функции будут полезны для людей с временной непригодностью по результатам ВЛК, а также семей, где жена или муж — военные и имеют ребенка до 18 лет.