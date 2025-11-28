В Резерв+ появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность / © armyinform.com.ua

В приложении для военнообязанных «Резерв+» появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.

Теперь подать запрос на отсрочку могут военнообязанные, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы.

Как получить отсрочку онлайн:

Подайте запрос в приложении «Резерв+».

Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.

Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.

Минобороны уверяет, что процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.

Пока услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.

Чтобы система смогла подтвердить основания:

актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;

корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАСС);

в актовом записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.

Если данные не актуальны, нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно подать запрос через Резерв+. Предоставленная отсрочка будет автоматически продолжаться.

Ранее у «Резерв+» появилась новая отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет.