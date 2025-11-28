- Дата публикации
В «Резерв+» появился новый тип отсрочек — детали
Больше не нужно в ТЦК: отсрочку по уходу за родителями с инвалидностью можно получить через «Резерв+».
В приложении для военнообязанных «Резерв+» появилась отсрочка для тех, у кого один из родителей имеет инвалидность I или II группы.
Об этом сообщает Министерство обороны.
Теперь подать запрос на отсрочку могут военнообязанные, у которых отец или мать имеет инвалидность I или II группы.
Как получить отсрочку онлайн:
Подайте запрос в приложении «Резерв+».
Система автоматически проверит данные в государственных реестрах.
Если основания подтверждаются, отсрочка автоматически предоставляется, а информация о ней появляется в вашем электронном военно-учетном документе.
Минобороны уверяет, что процесс полностью автоматизирован, без справок, очередей и визитов в ТЦК. Обычно он длится от нескольких минут до нескольких часов.
Пока услуга доступна онлайн, если военнообязанный — единственный совершеннолетний ребенок человека с инвалидностью и в семье есть только один из родителей. Если есть другие совершеннолетние дети или оба родителя, подать запрос нельзя.
Чтобы система смогла подтвердить основания:
актуальные данные об инвалидности отца или матери должны быть в Единой информационной системе социальной сферы (ЕИССС) или в реестре Пенсионного фонда;
корректные данные о семье должны быть указаны в Государственном реестре актов гражданского состояния (ГРАСС);
в актовом записи о рождении должен быть указан Регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП) отца или матери с инвалидностью.
Если данные не актуальны, нужно обновить их в соответствующих реестрах, после чего можно подать запрос через Резерв+. Предоставленная отсрочка будет автоматически продолжаться.
Ранее у «Резерв+» появилась новая отсрочка для родителей, самостоятельно воспитывающих ребенка до 18 лет.