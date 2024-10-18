В "Резерв+" появился сервис рекрутинга: более 4000 должностей в Силах обороны

Для поиска вакансии нужно пройти краткий тест.

В приложении “Резерв+” стал доступен рекрутинговый сервис, который благодаря сотрудничеству с Lobby X предлагает более 4 000 открытых должностей в Силах обороны.

Об этом сообщили в пресс-службе Министерства обороны Украины.

Как отметила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, новый сервис позволяет найти бригаду, в которую можно попасть напрямую, и должность, на которой можно эффективно применять свои знания и умения.

Для поиска вакансии необходимо пройти краткий тест, указав, например, наличие военного образования или сферу, в которой гражданин разбирается лучше всего.

"На основании этой информации и выбранных навыков система по принципу "со своими знаниями — на своем месте" индивидуально подберет наиболее подходящие варианты", — отметила Черногоренко.

Приложение содержит детальное описание вакансий, включая информацию о бригадах, их командовании, достижениях и упоминаниях в СМИ.

Интуитивный интерфейс позволяет быстро принимать решение: нажать "плюс", чтобы сохранить предложение для дальнейшего ознакомления, или "минус" для его отклонения.

“Это первая версия сервиса, постепенно мы будем улучшать его. Поэтому будем рады услышать фидбек пользователей”, – добавила Екатерина Черногоренко.

Напомним, на портале государственных услуг "Дія" появилась возможность рекрутинга в подразделения БПЛА без посещения ТЦК.

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