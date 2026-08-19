В Резерв+ появился статус "В розыске": как его отменить

Статус «В розыске» как отменить / © ТСН.ua

Реклама

Появление статуса «В розыске» в приложении «Резерв+» случается даже у тех военнообязанных, которые уверены в полной актуальности своих данных. Можно ли сняться с розыска ТЦК, если у вас есть все основания?

Об этом Униан рассказала адвокат Ирина Босая.

Реклама

Почему возникает статус «В розыске»

По словам юриста, ключевыми причинами являются:

Реклама

устаревшие сведения в реестре «Оберег»;

отсутствие данных о прохождении ВВК;

технические сбои при синхронизации систем;

пропущенные сроки продления отсрочки.

Если проблема заключается в устаревшей информации, сначала необходимо обновить данные непосредственно в приложении. Когда же отсутствуют результаты ВВК, это часто является следствием человеческого фактора или сбоя обмена данными между медицинским учреждением и «Оберегом». В таком случае следует подать в ТЦК обращение вместе со справкой о прохождении комиссии.

Истечение срока отсрочки обычно не влечет автоматическое объявление в розыск, но ТЦК может передать сведения полиции для доставки гражданина с целью уточнения данных или направления на ВВК.

Как отменить статус розыска через «Резерв+»

При обнаружении ошибки в приложении можно подать обращение в разделе «Услуги». Там выберите «Причина» — «Ошибка в данных» и добавьте отсканированные документы: справку об отсрочке, приказ о бронировании или результатах ВВК.

Отправка документов не означает автоматического снятия статуса, ведь сведения должны быть проверены в реестре «Оберег». Адвокат советует обязательно хранить скриншоты обращений с указанием даты и номера.

Реклама

Если статус появился из-за пропущенной ВВК без уважительных причин, снять его быстро не получится — комиссию придется пройти. Даже при наличии отсрочки или бронирования лицо обязано явиться по назначению. Однако, если вы проходили ВВК, но данные не отображаются, статус подлежит обжалованию.

Ирина Босая приводит пример из собственной практики, когда мужчина неоднократно обращался в ТЦК по поводу исправления ошибки и оформления отсрочки, но не получил ответа и попал в розыск. В результате суд счел такие действия ТЦК противоправными.

При условии технического сбоя, когда все документы действительны, нужно в письменном виде обратиться в ТЦК с указанием конкретных дат обновления данных и прохождения ВВК. Если ответа нет в течение 30–45 дней, стоит направлять адвокатский запрос.

Обычно после адвокатского запроса с лица снимают розыск из-за технического сбоя.

Реклама

Стоит ли обращаться в суд

Если ТЦК не отвечает на обращение более месяца, есть основания для обращения в окружной административный суд. Судебный сбор за подачу такого заявления составляет 3328 гривен.

К исковому заявлению добавьте копии предварительных обращений в ТЦК и доказательства их отправки, ответы от ТЦК или подтверждения их отсутствия, а также военно-учетные и медицинские документы.

Вместе с иском нужно подать заявление об обеспечении иска — это позволяет временно остановить действие розыска на время рассмотрения дела и оберегает от возможного задержания.

Рассмотрение дела обычно длится от 1 до 4 месяцев. Решение суда обязательно к исполнению, а в случае игнорирования со стороны ТЦК его реализация осуществляется принудительно через Государственную исполнительную службу.

Почему мужчины с отсрочкой вдруг оказываются в розыске

Напомним, военнообязанные с правом на отсрочку могут оказаться в розыске ТЦК из-за непройденного или просроченного осмотра ВВК. Такая ситуация возникает в промежутке времени, когда срок действия предварительного бронирования уже истек, а новое предприятие еще не успело оформить.

Проблема обострилась из-за майских изменений правительства: компании имеют статус критически важных лишь до 1 сентября, и пока длится переоформление документов, появляется опасный период без отсрочки.

Хотя закон не предусматривает объявление в розыск исключительно из-за отсутствия заключения ВВК, на практике ТЦК используют для этого более широкий перечень оснований. По словам адвоката Ростислава Кравца, поводом для розыска может стать что угодно — от непройденной ВВК до уточнения данных или несвоевременного сообщения об изменении семейного положения и места регистрации.

Адвокат Катерина Анищенко отмечает, что из-за неактуальной ВВК предприятия часто не могут повторно забронировать своих работников. Кроме того, хотя подача заявок через портал «Дія» официально длится три дня, на самом деле процесс может затянуться до недели. Если в этот период ТЦК внесет информацию о розыске мужчины в систему, его электронную заявку на бронирование автоматически отклонят.

Новости партнеров

Новости партнеров