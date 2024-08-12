В "Резерв+" появится функция электронного направления на ВЛК: подробности

Министерство обороны Украины вместе с Министерством здравоохранения работает над введением электронных направлений на военно-врачебную комиссию.

Об этом рассказала заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в комментарии УП.

"Минобороны сейчас консультируется с Министерством здравоохранения, как внедрить электронные направления на ВЛК через "Резерв+" как для военнообязанных, так и для действующих бойцов", — сказала она.

Согласно планам, электронные направления могут содержать QR-код, что позволит врачам ВЛК идентифицировать личность. Также МОУ совместно с Минздравом работает над созданием электронной системы для военных врачей, где будет храниться информация о лечении бойцов.

Эти данные можно получить через центральную базу госпиталей или больниц по запросу, но планируется создание отдельной базы для удобства работы врачей. Этот механизм должен быть реализован до конца 2024г.

Напомним, Минобороны планирует превратить "Резерв+" в онлайн-территориальный центр комплектования, чтобы предоставлять все услуги через приложение, включая онлайн-рекрутинг, оформление отсрочок и направлений на военно-врачебную комиссию.

Ранее Министерство обороны обнаружило три поддельных версии веб-приложения "Резерв+", которые еще находились на стадии разработки, и рассылка не началась.

Также мы рассказывали, как сгенерировать военный билет в "Резерв+". Министерство обороны Украины обнародовало пошаговую инструкцию, как сгенерировать военный билет в приложении.

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