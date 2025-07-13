В "Резерв+" появятся новации по штрафам и отсрочкам - Черногоренко

Приложение "Резерв+" / © ТСН.ua

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Уже до конца июля в приложении «Резерв+» можно будет оплатить штрафы за все виды нарушений правил воинского учета.

Об этом сообщила заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко в эфире национального телемарафона.

«Если человек не явился по повестке, он тоже сможет оплатить штраф и погасить свое административное нарушение… Сервисное цифровое государство должно давать возможность выбрать или идти физически в ТЦК, или сделать это через мобильное приложение или в любом ручном цифровом формате», — отметила она.

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Кроме того, по словам Черногоренко, до конца лета в приложении должны появиться еще два самых распространенных вида отсрочки.

«Мы хотели бы, чтобы абсолютно все отсрочки были оцифрованы… Мы работаем над этим с другими правительственными командами. И поощряем смотреть наши анонсы и сообщения», — отметила заместитель министра обороны.

Осенью Екатерина Черногоренко анонсировала еще два больших релиза — совершенно новые функционалы для «Резерв+».

«Как только будем готовы, сразу сообщим нашим гражданам», — подчеркнула она.

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Напомним, ранее в приложении «Резерв+» запустили бета-тестирование оплаты штрафов.