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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В "Резерв+" приостановят оформление отсрочек от мобилизации: кого это касается

«Резерв+» временно приостановит оформление отсрочок.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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«Резерв+»

«Резерв+» / © ТСН.ua

Из-за технических работ в государственных реестрах пользователи «Резерв+» несколько дней не смогут оформить некоторые отсрочки.

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины.

Отсрочка в «Резерв+» во время технических работ: что будет с документами

Как отметили в министерстве, С 22:00 23 октября из-за технических работ Минюста в «Резерв+» на несколько дней приостановят оформление отсрочок из-за наличия детей, ухода за родными и статуса семьи защитника.

В Минобороны призвали пользователей не пытаться решить проблему переустановкой программы или повторной авторизацией.

«Повторный вход не возобновит доступ к этим услугам в ходе технических работ. Пожалуйста, оставайтесь в своем аккаунте и не выходите из приложения для повторного входа», — отметили в ведомстве.

В Министерстве обороны также успокоили граждан, если информация об отсрочке уже отображается в электронном военно-учетном документе, она полностью сохранится.

Ожидается, что все услуги снова станут доступны ориентировочно 26 октября после 08:00. О полном возобновлении работы системы сообщат отдельно.

Отсрочка от мобилизации в Украине — последние новости

Напомним, правительство пересмотрело правила бронирования от мобилизации и готовит новую систему для критических предприятий.

Юрист рассказала, как с помощью расширенного выписки из «Резерв+» узнать точный срок действия отсрочки и когда нужно обращаться в ЦНАП.

Ранее мы писали, что в Украине расширили список лиц, которые могут получить отсрочку от мобилизации. Теперь такое право имеют также члены Национального агентства по обеспечению качества высшего образования и работники его секретариата.

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