В "Резерв+" произошел масштабный сбой - что известно

Приложение не работает / © Минобороны Украины

Пользователи мобильного приложения «Резерв+» столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.

В частности, с утра появляется сообщение о неполадке, что делает невозможным доступ к приложению.

Пока проблема остается нерешенной.

В Минобороны отметили, что специалисты уже работают над тем, чтобы выявить и устранить проблемы.

«В настоящее время наблюдаются технические перебои в работе приложения „Резерв+“. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы — ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется. В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа», — говорится в сообщении ведомства.

«Резерв+» — украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Выпуск состоялся 18 мая 2024 года для Android и iOS. Приложение позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.