В "Резерв+" произошел масштабный сбой - что известно
Утром 26 июня «Резерв+» не работает. Пока неизвестно, что именно стало причиной сбоя в работе приложения.
Пользователи мобильного приложения «Резерв+» столкнулись с техническими проблемами при попытке войти в систему.
В частности, с утра появляется сообщение о неполадке, что делает невозможным доступ к приложению.
Пока проблема остается нерешенной.
В Минобороны отметили, что специалисты уже работают над тем, чтобы выявить и устранить проблемы.
«В настоящее время наблюдаются технические перебои в работе приложения „Резерв+“. Наши специалисты уже работают над устранением проблемы — ожидается, что в течение нескольких часов система стабилизируется. В случае необходимости советуем воспользоваться PDF-версией военно-учетного документа», — говорится в сообщении ведомства.
«Резерв+» — украинское мобильное приложение, разработанное Министерством обороны Украины. Выпуск состоялся 18 мая 2024 года для Android и iOS. Приложение позволяет призывникам, военнообязанным и резервистам обновить свои учетные данные и получить электронный военно-учетный документ.