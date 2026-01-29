В "Резерв+" произошел сбой: что не работает

Приложение «Резерв+» / © ТСН.ua

В работе приложения «Резерв+» зафиксирован сбой 29 января. Программа выдает сообщение о технических неисправностях.

Об этом сообщают пользователи приложения.

Люди жалуются, что не могут осуществить вход в «Резерв+» после его обновления. У многих не загружаются данные, приложение сообщает о технической ошибке.

На скриншотах от пользователей видно, что «Резерв+» на данный момент показывает такие сообщения:

«Произошло что-то странное. Пожалуйста, повторите попытку позже»;

«У нас техническая проблема. Извините. Пожалуйста, попробуйте еще раз»;

«Где-то пропало соединение. Проверьте подключение к интернету и попробуйте снова».

Заметим, в такие моменты следует иметь с собой бумажные военно-учетные документы.

Сбой в приложении «Резерв+» 29 января

Напомним, в сентябре 2025 года в приложении "Резерв+" возникли временные технические проблемы с доступом к реестру военнообязанных. Было невозможно обновить документы или подать запросы на отсрочку и ВВК. Пользователям советовали заранее сохранять PDF-версии своих документов, пока команда специалистов работала над восстановлением полноценной работы сервиса.

В начале января этого года из-за плановых технических работ в реестре «Обериг» в приложении "Резерв+" были недоступны все услуги и функция обновления документов.