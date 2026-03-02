- Дата публикации
В "Резерв+" расширили перечень онлайн-отсрочок: кто может оформить без визита в ТЦК
Минобороны добавило новые категории многодетных родителей в «Резерв+».
В приложении «Резерв+» появились новые типы онлайн-отсрочок. Теперь оформить их дистанционно могут многодетные родители, чьи данные правильно внесены в государственные реестры. Это позволяет получить статус автоматически, без визитов в ТЦК.
О цифровизации услуг сообщили в Министерстве обороны Украины.
Новые категории для онлайн-оформления
Согласно обновлению, подать запрос через приложение теперь могут родители, воспитывающие трех или более детей в возрасте до 18 лет, рожденных в Украине.
Ключевые условия получения отсрочки этой категории:
Семейное положение: дети учитываются независимо от того, рождены они в одном браке, в разных или вне брака.
Отсутствие задолженности: заявитель не должен иметь долгов по уплате алиментов (или сумма долга не должна превышать платежи за три месяца).
Корректность данных: информация о ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть актуальна в государственных реестрах.
Если в реестрах есть ошибки или у вас долг по алиментам более трех месяцев, в отсрочке откажут. Чтобы получить ее, сначала придется обновить данные или уплатить долг.
Механизм автоматического получения статуса
Процесс оформления проходит без бумажных заявлений и визитов в учреждения. Алгоритм действий следующий:
Пользователь подает запрос непосредственно в приложении «Резерв+».
Система автоматически проверяет основания через соответствующие государственные реестры.
При подтверждении данных информация об отсрочке автоматически появляется в электронном военно-учетном документе.
По информации Минобороны, процедура обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.
Доступные типы отсрочок в «Резерв+»
На сегодняшний день в приложении доступны 11 типов онлайн-отсрочок. Кроме многодетных родителей, сервисом могут воспользоваться:
лица с инвалидностью и временно непригодные;
родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;
лица, ухаживающие за родителями или супругами с инвалидностью I или II группы;
студенты, аспиранты и преподаватели заведений высшего и профессионального образования;
родители-одиночки и супруги военнослужащих, имеющих ребенка.
В Министерстве обороны подчеркивают, что расширение перечня услуг в «Резерв+» является частью стратегии перехода к прозрачному цифровому взаимодействию государства с гражданами в условиях военного положения.
