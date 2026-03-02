В "Резерв+" расширили перечень онлайн-отсрочок: кто может оформить без визита в ТЦК

"Резерв+" / © armyinform.com.ua

В приложении «Резерв+» появились новые типы онлайн-отсрочок. Теперь оформить их дистанционно могут многодетные родители, чьи данные правильно внесены в государственные реестры. Это позволяет получить статус автоматически, без визитов в ТЦК.

О цифровизации услуг сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новые категории для онлайн-оформления

Согласно обновлению, подать запрос через приложение теперь могут родители, воспитывающие трех или более детей в возрасте до 18 лет, рожденных в Украине.

Ключевые условия получения отсрочки этой категории:

Семейное положение : дети учитываются независимо от того, рождены они в одном браке, в разных или вне брака.

Отсутствие задолженности: заявитель не должен иметь долгов по уплате алиментов (или сумма долга не должна превышать платежи за три месяца).

Корректность данных: информация о ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть актуальна в государственных реестрах.

Если в реестрах есть ошибки или у вас долг по алиментам более трех месяцев, в отсрочке откажут. Чтобы получить ее, сначала придется обновить данные или уплатить долг.

Механизм автоматического получения статуса

Процесс оформления проходит без бумажных заявлений и визитов в учреждения. Алгоритм действий следующий:

Пользователь подает запрос непосредственно в приложении «Резерв+». Система автоматически проверяет основания через соответствующие государственные реестры. При подтверждении данных информация об отсрочке автоматически появляется в электронном военно-учетном документе.

По информации Минобороны, процедура обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

Доступные типы отсрочок в «Резерв+»

На сегодняшний день в приложении доступны 11 типов онлайн-отсрочок. Кроме многодетных родителей, сервисом могут воспользоваться:

лица с инвалидностью и временно непригодные;

родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

лица, ухаживающие за родителями или супругами с инвалидностью I или II группы;

студенты, аспиранты и преподаватели заведений высшего и профессионального образования;

родители-одиночки и супруги военнослужащих, имеющих ребенка.

В Министерстве обороны подчеркивают, что расширение перечня услуг в «Резерв+» является частью стратегии перехода к прозрачному цифровому взаимодействию государства с гражданами в условиях военного положения.

