В "Резерв+" расширили перечень онлайн-отсрочок: кто может оформить без визита в ТЦК

Минобороны добавило новые категории многодетных родителей в «Резерв+».

Руслана Сивак
"Резерв+"

"Резерв+" / © armyinform.com.ua

В приложении «Резерв+» появились новые типы онлайн-отсрочок. Теперь оформить их дистанционно могут многодетные родители, чьи данные правильно внесены в государственные реестры. Это позволяет получить статус автоматически, без визитов в ТЦК.

О цифровизации услуг сообщили в Министерстве обороны Украины.

Новые категории для онлайн-оформления

Согласно обновлению, подать запрос через приложение теперь могут родители, воспитывающие трех или более детей в возрасте до 18 лет, рожденных в Украине.

Ключевые условия получения отсрочки этой категории:

  • Семейное положение: дети учитываются независимо от того, рождены они в одном браке, в разных или вне брака.

  • Отсутствие задолженности: заявитель не должен иметь долгов по уплате алиментов (или сумма долга не должна превышать платежи за три месяца).

  • Корректность данных: информация о ФИО, дате рождения и РНОКПП должна быть актуальна в государственных реестрах.

Если в реестрах есть ошибки или у вас долг по алиментам более трех месяцев, в отсрочке откажут. Чтобы получить ее, сначала придется обновить данные или уплатить долг.

Механизм автоматического получения статуса

Процесс оформления проходит без бумажных заявлений и визитов в учреждения. Алгоритм действий следующий:

  1. Пользователь подает запрос непосредственно в приложении «Резерв+».

  2. Система автоматически проверяет основания через соответствующие государственные реестры.

  3. При подтверждении данных информация об отсрочке автоматически появляется в электронном военно-учетном документе.

По информации Минобороны, процедура обычно длится от нескольких минут до нескольких часов.

Доступные типы отсрочок в «Резерв+»

На сегодняшний день в приложении доступны 11 типов онлайн-отсрочок. Кроме многодетных родителей, сервисом могут воспользоваться:

  • лица с инвалидностью и временно непригодные;

  • родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I или II группы;

  • лица, ухаживающие за родителями или супругами с инвалидностью I или II группы;

  • студенты, аспиранты и преподаватели заведений высшего и профессионального образования;

  • родители-одиночки и супруги военнослужащих, имеющих ребенка.

В Министерстве обороны подчеркивают, что расширение перечня услуг в «Резерв+» является частью стратегии перехода к прозрачному цифровому взаимодействию государства с гражданами в условиях военного положения.

Напомним, с первого дня весны украинцев ждут изменения, касающиеся мобилизации, выплаты пенсий, а также некоторых цен.

