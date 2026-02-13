В "Резерв+" тестируют новую отсрочку для многодетных родителей: что известно

Резерв + / © armyinform.com.ua

Министерство обороны Украины начинает бета-тестирование новой функции в приложении «Резерв+», которая позволит многодетным родителям оформлять отсрочку от мобилизации онлайн. Главным новшеством стала возможность получить услугу вне зависимости от того, рожденные ли дети в одном браке.

Об этом сообщает Министерство обороны Украины.

Как отметили в министерстве, ранее онлайн-отсрочка была доступна только тем, кто имел троих и более детей в текущем браке. Теперь система будет учитывать всех детей до 18 лет, независимо от семейного положения отца, при условии отсутствия задолженности по алиментам.

Кто может присоединиться к тестированию

Принять участие в бета-тесте могут многодетные родители, еще не имеющие действующей отсрочки. Для этого необходимо соответствовать следующим критериям:

воспитывать троих или более детей младше 18 лет (учитываются все дети);

не иметь задолженности по уплате алиментов (или долг не превышает сумму платежей за три месяца);

иметь корректно внесенные данные (ФИО, дата рождения, ИНН) в государственных реестрах;

дети должны быть рождены в Украине.

Как работает услуга и автоматические проверки

В министерстве пояснили, что процесс оформления происходит без бумажных заявлений и посещения ТЦК. Система автоматически проверяет данные посредством взаимодействия с государственными реестрами. В частности, с Единым реестром должников на предмет алиментов.

Как отмечают в Минобороны, после подачи запроса в приложении информация об отсрочке появляется в электронном военно-учетном документе. Обычно процедура длится от нескольких минут до нескольких часов. Если данные в реестрах неактуальны или задолженность по алиментам превышает норму, в отсрочке будет отказано в устранении этих проблем.

Завершение тестирования позволит сделать процесс получения отсрочки прозрачным для всех многодетных родителей, минимизируя фактор и нагрузку на госучреждения. Чтобы принять участие в тестировании, нужно заполнить форму .

Напомним, наличие оснований для отсрочки от мобилизации не означает ее автоматического действия без надлежащего оформления. В ТЦК призвали мужчин немедленно легализовать свой статус через приложение «Резерв+» или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП).

Ранее сообщалось, что вскоре Верховная Рада может принять законопроект об отсрочке для определенной категории защитников. Да, он гарантирует молодым военнослужащим после года службы 12 месяцев отдыха без повторной мобилизации.