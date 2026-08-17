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В "Резерв+" внезапно появился ВОС 999: могут ли такого работника забронировать
У «Резерв+» у работника появился ВОС 999? Эксперт объяснила, можно ли его бронировать, нужно ли идти в ТЦК и что делать кадровику.
В военно-учетном документе или приложении «Резерв+» у работника может появиться военно-учетная специальность с кодом 999. Такая отметка сама по себе не означает, что человек принадлежит к оперативному резерву, а следовательно, не лишает его возможности получить бронирование.
Эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Шолкова на kadroland — кадровый канал No1 объяснила, как работодателям действовать в такой ситуации.
Можно ли забронировать работника по ВОС 999
По словам экспертки, появление в «Резерве+» ВОС 999 не является основанием для отказа в бронировании. Работников с такой военно-учетной специальностью можно бронировать на общих основаниях.
Путаница может возникать через сообщения в приложении: вместе с кодом 999 может отображаться статус «Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки. Солдат резерва».
Однако эта информация не означает, что человек автоматически принадлежит к оперативному резерву.
Для настоящих резервистов в военно-учетном документе есть отдельная отметка — «Входит в состав оперативного резерва». Именно на нее следует обращать внимание при определении статуса военнообязанного.
Таким образом, ВОС 999 не блокирует ни бронирование, ни оформление отсрочки. Такого работника можно включать в список бронирования наравне с другими военнообязанными.
Нужно ли направлять работника в ТЦК
Отдельно обращаться в территориальный центр комплектования из-за появления ВОС 999, по словам Шолковой, не нужно.
Это касается и ситуаций, когда раньше у человека была другая военно-учетная специальность, а после обновления данных в «Резерв+» появился код 999.
Компания может принять на работу человека с такой специальностью без дополнительных ограничений. Работодателю не нужно направлять нового сотрудника в ТЦК только для того, чтобы уточнить или изменить этот код.
Кадровикам рекомендуют использовать актуальные данные по военно-учетному документу при ведении военного учета.
Как вносить ВОС 999 в военный учет
Если в электронном документе указан ВОС 999, в списках персонального военного учета указывается именно этот код.
По словам эксперта, цифры 999 вносятся в восьмую графу соответствующих списков.
Этот код предназначен для рядового, сержантского и старшинского состава. Для призывников и офицеров ВОС 999 не применяется.
Если в «Резерве+» отображается расширенный номер, например 999097, в военном учете указывают только первые три цифры — 999.
В то же время, надпись «солдат резерва» в списки военного учета переносить не нужно. В третьей графе отмечают воинское звание в соответствии с военно-учетным документом.
Нужно ли подавать дополнительную отчетность
Появление ВОС 999 не создает для работодателя дополнительную отчетную нагрузку.
По словам Шолковой, из-за смены военно-учетной специальности не нужно формировать приложение 4 для ТЦК или представлять оперативные сведения в Пенсионный фонд.
Достаточно внести актуальный код в восьмую графу списков персонального военного учета.
Также изменения по ВОС 999 не нужно отдельно отражать в сведении оперативного учета — приложении 12. Этот документ в таком случае остается без изменений.
Поэтому появление ВОС 999 в «Резерв+» не является препятствием для бронирования работника. Работодателю не нужно направлять его в ТЦК только через этот код или оформлять дополнительную отчетность. Определяющей не надпись «солдат резерва», а наличие отдельной отметки о вхождении в оперативный резерв.
Напомним, ранее стало известно, что Закарпатский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию студента, имевшего действующую отсрочку от призыва.
ТЦК подверг ее сомнению из-за того, что мужчина в день задержания не состоял на учебе, однако суд пришел к выводу, что это не лишало его права на отсрочку.