В "Резерв+" внезапно появился ВОС 999: могут ли такого работника забронировать

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Реклама

В военно-учетном документе или приложении «Резерв+» у работника может появиться военно-учетная специальность с кодом 999. Такая отметка сама по себе не означает, что человек принадлежит к оперативному резерву, а следовательно, не лишает его возможности получить бронирование.

Эксперт по трудовому праву и кадровому учету Татьяна Шолкова на kadroland — кадровый канал No1 объяснила, как работодателям действовать в такой ситуации.

Реклама

Можно ли забронировать работника по ВОС 999

По словам экспертки, появление в «Резерве+» ВОС 999 не является основанием для отказа в бронировании. Работников с такой военно-учетной специальностью можно бронировать на общих основаниях.

Реклама

Путаница может возникать через сообщения в приложении: вместе с кодом 999 может отображаться статус «Требует прохождения базовой общевойсковой подготовки. Солдат резерва».

Однако эта информация не означает, что человек автоматически принадлежит к оперативному резерву.

Для настоящих резервистов в военно-учетном документе есть отдельная отметка — «Входит в состав оперативного резерва». Именно на нее следует обращать внимание при определении статуса военнообязанного.

Таким образом, ВОС 999 не блокирует ни бронирование, ни оформление отсрочки. Такого работника можно включать в список бронирования наравне с другими военнообязанными.

Реклама

Нужно ли направлять работника в ТЦК

Отдельно обращаться в территориальный центр комплектования из-за появления ВОС 999, по словам Шолковой, не нужно.

Это касается и ситуаций, когда раньше у человека была другая военно-учетная специальность, а после обновления данных в «Резерв+» появился код 999.

Компания может принять на работу человека с такой специальностью без дополнительных ограничений. Работодателю не нужно направлять нового сотрудника в ТЦК только для того, чтобы уточнить или изменить этот код.

Кадровикам рекомендуют использовать актуальные данные по военно-учетному документу при ведении военного учета.

Реклама

Как вносить ВОС 999 в военный учет

Если в электронном документе указан ВОС 999, в списках персонального военного учета указывается именно этот код.

По словам эксперта, цифры 999 вносятся в восьмую графу соответствующих списков.

Этот код предназначен для рядового, сержантского и старшинского состава. Для призывников и офицеров ВОС 999 не применяется.

Если в «Резерве+» отображается расширенный номер, например 999097, в военном учете указывают только первые три цифры — 999.

В то же время, надпись «солдат резерва» в списки военного учета переносить не нужно. В третьей графе отмечают воинское звание в соответствии с военно-учетным документом.

Нужно ли подавать дополнительную отчетность

Появление ВОС 999 не создает для работодателя дополнительную отчетную нагрузку.

По словам Шолковой, из-за смены военно-учетной специальности не нужно формировать приложение 4 для ТЦК или представлять оперативные сведения в Пенсионный фонд.

Достаточно внести актуальный код в восьмую графу списков персонального военного учета.

Также изменения по ВОС 999 не нужно отдельно отражать в сведении оперативного учета — приложении 12. Этот документ в таком случае остается без изменений.

Поэтому появление ВОС 999 в «Резерв+» не является препятствием для бронирования работника. Работодателю не нужно направлять его в ТЦК только через этот код или оформлять дополнительную отчетность. Определяющей не надпись «солдат резерва», а наличие отдельной отметки о вхождении в оперативный резерв.

Напомним, ранее стало известно, что Закарпатский окружной административный суд признал незаконной мобилизацию студента, имевшего действующую отсрочку от призыва.

ТЦК подверг ее сомнению из-за того, что мужчина в день задержания не состоял на учебе, однако суд пришел к выводу, что это не лишало его права на отсрочку.

Новости партнеров

Новости партнеров