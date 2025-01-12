В Резерв+ могут быть недоступны военные документы: причина

После технических работ все электронные документы отображаются в приложении.

В ночь с 13 января с 00:00 до 06:00 в приложении "Резерв+" возможны перебои в отражении электронных военных документов.

Как сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, это связано с техническими работами, которые команда проводит в реестре Оберег.

Пользователей просят заранее загрузить PDF-версию электронного военного документа, особенно если планируется пересечение границы в этот период.

"После технических работ все электронные документы будут отображаться в приложении, как всегда", — добавила Черногоренко.

Напомним, что у "Резерв+" появился новый сервис для военнообязанных. В случае изменения места жительства военнообязанные могут сообщить ТЦК о новом адресе и обновить контактные данные дистанционно с помощью нового сервиса в приложении “Резерв+”.