В "Резерв+" запустили новую функцию: что изменится для военнообязанных

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут дистанционно планировать визит в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП). Новая функция электронной очереди стала доступна непосредственно в мобильном приложении «Резерв+».

Об этом сообщили в Минобороне.

Сообщается, что теперь через сервис можно выбрать дату и время визита всего за несколько кликов. Электронная запись поможет убрать «живые» очереди и сделать работу учреждения четкой и понятной для всех.

Благодаря новому функционалу пользователи «Резерв+» могут:

самостоятельно выбирать время визита и избегать длительного ожидания;

отслеживать свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи в реальном времени;

получать push-уведомление с упоминанием о визите;

при необходимости отменять запись или оставлять отзывы о работе сервиса.

Цифровизация очередей оптимизирует работу персонала ТЦК и СП. Все записи автоматически формируются в единый список, что позволяет работникам лучше планировать погрузку и избегать скопления людей в помещениях.

Важно отметить, что запись через мобильное приложение имеет такую же юридическую силу, как и регистрация через официальный сайт электронной очереди Министерства обороны Украины.

Напомним, теперь без подтверждения бронирования или документального объяснения статуса человека могут задержать и доставить в ТЦК.

Ранее эксперты объяснили, когда ТЦК теряет право штрафовать за нарушение правил учета.