В "Резерв+" запустили новую функцию: что изменится для военнообязанных
Украинцам объяснили, как избежать очередей в ТЦК благодаря новой функции «Резерв+».
Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут дистанционно планировать визит в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП). Новая функция электронной очереди стала доступна непосредственно в мобильном приложении «Резерв+».
Об этом сообщили в Минобороне.
Сообщается, что теперь через сервис можно выбрать дату и время визита всего за несколько кликов. Электронная запись поможет убрать «живые» очереди и сделать работу учреждения четкой и понятной для всех.
Благодаря новому функционалу пользователи «Резерв+» могут:
самостоятельно выбирать время визита и избегать длительного ожидания;
отслеживать свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи в реальном времени;
получать push-уведомление с упоминанием о визите;
при необходимости отменять запись или оставлять отзывы о работе сервиса.
Цифровизация очередей оптимизирует работу персонала ТЦК и СП. Все записи автоматически формируются в единый список, что позволяет работникам лучше планировать погрузку и избегать скопления людей в помещениях.
Важно отметить, что запись через мобильное приложение имеет такую же юридическую силу, как и регистрация через официальный сайт электронной очереди Министерства обороны Украины.
