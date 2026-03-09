ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
12
Время на прочтение
1 мин

В "Резерв+" запустили новую функцию: что изменится для военнообязанных

Украинцам объяснили, как избежать очередей в ТЦК благодаря новой функции «Резерв+».

Автор публикации
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Резерв+

Резерв+ / © armyinform.com.ua

Военнообязанные, призывники и резервисты теперь могут дистанционно планировать визит в территориальные центры комплектования (ТЦК и СП). Новая функция электронной очереди стала доступна непосредственно в мобильном приложении «Резерв+».

Об этом сообщили в Минобороне.

Сообщается, что теперь через сервис можно выбрать дату и время визита всего за несколько кликов. Электронная запись поможет убрать «живые» очереди и сделать работу учреждения четкой и понятной для всех.

Благодаря новому функционалу пользователи «Резерв+» могут:

  • самостоятельно выбирать время визита и избегать длительного ожидания;

  • отслеживать свой номер в очереди, выбранную услугу и статус записи в реальном времени;

  • получать push-уведомление с упоминанием о визите;

  • при необходимости отменять запись или оставлять отзывы о работе сервиса.

Цифровизация очередей оптимизирует работу персонала ТЦК и СП. Все записи автоматически формируются в единый список, что позволяет работникам лучше планировать погрузку и избегать скопления людей в помещениях.

Важно отметить, что запись через мобильное приложение имеет такую же юридическую силу, как и регистрация через официальный сайт электронной очереди Министерства обороны Украины.

Напомним, теперь без подтверждения бронирования или документального объяснения статуса человека могут задержать и доставить в ТЦК.

Ранее эксперты объяснили, когда ТЦК теряет право штрафовать за нарушение правил учета.

Дата публикации
Количество просмотров
12
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie