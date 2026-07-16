В «Резерв+» запустили новые контракты: кто может подать заявку и как выбрать службу

Резерв+. / © armyinform.com.ua

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В приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключают новые контракты в Силах обороны. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и уведомить рекрутера о заинтересованности в контракте с определенным сроком.

Об этом сообщили в Министерстве обороны.

Какие контракты доступны в «Резерв+»

Пехотно-штурмовой контракт доступен для военных, занимающих боевые должности с высоким уровнем риска: пехотинцы, штурмовики, боевые медики, наводчики, механики-водители и т.д. Продолжительность службы зависит от статуса кандидата:

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14 месяцев — для гражданских;

10 месяцев — для действующих военнослужащих;

от 6 месяцев — для военных, которые были уволены со службы во время действия особого периода.

Боевой контракт — для специалистов РЭС, операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов и других боевых специальностей. Срок службы — 24 месяца.

Базовый контракт касается других направлений, в частности, с возможностью занимать тыловые должности. Служба длится 24 месяца.

Как подать заявку через «Резерв+»

Военнообязанные могут подать заявку в приложении «Резерв+» в разделе «Вакансии»:

откройте раздел «Вакансии»;

выберите вакансию из списка новых контрактов;

в форме отклика отметьте, что вы хотите заключить именно новый контракт;

отправьте заявку.

После этого рекрутер получит заявку и сконтактирует с претендентом. Далее кандидат проходит собеседование. В случае положительного решения, контракт подписывают офлайн.

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Срок отсрочки после контракта

После завершения контракта военнослужащий получает гарантированное право на отсрочку от мобилизации, базовый срок которой шесть месяцев. Если военный проходил службу в 2022 году, то дополнительно начисляется один месяц отсрочки за каждый полный год такой службы.

Для военнослужащих, заключивших пехотно-штурмовой контракт, предусмотрены дополнительные гарантии: к отсрочке прилагается три месяца за каждый месяц выполнения боевых заданий, а также шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года.

Для боевого и базового контрактов за каждые 30 дней выполнения боевых заданий дополнительно начисляется один месяц отсрочки.

Заметим, что новые контракты также доступны действующим военнослужащим через приложение «Армия+». Подать рапорт можно в разделе «Сервисы» → «Контракты».

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Как сообщалось, в Украине участились случаи, когда у военнообязанных исчезает отсрочка от мобилизации в приложении «Резерв+». Право на отсрочку или бронирование теряется только в случае истечения срока его действия или изменения, аннулирования соответствующих законных обстоятельств.

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