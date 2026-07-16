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- Украина
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В «Резерв+» запустили новые контракты: кто может подать заявку и как выбрать службу
В Резерв+ заработали новые контракты.
В приложении «Резерв+» военнообязанные могут подать заявку на вакансии, по которым заключают новые контракты в Силах обороны. Сервис позволяет выбрать направление службы, просмотреть доступные предложения и уведомить рекрутера о заинтересованности в контракте с определенным сроком.
Об этом сообщили в Министерстве обороны.
Какие контракты доступны в «Резерв+»
Пехотно-штурмовой контракт доступен для военных, занимающих боевые должности с высоким уровнем риска: пехотинцы, штурмовики, боевые медики, наводчики, механики-водители и т.д. Продолжительность службы зависит от статуса кандидата:
14 месяцев — для гражданских;
10 месяцев — для действующих военнослужащих;
от 6 месяцев — для военных, которые были уволены со службы во время действия особого периода.
Боевой контракт — для специалистов РЭС, операторов наземных роботизированных комплексов, артиллеристов и других боевых специальностей. Срок службы — 24 месяца.
Базовый контракт касается других направлений, в частности, с возможностью занимать тыловые должности. Служба длится 24 месяца.
Как подать заявку через «Резерв+»
Военнообязанные могут подать заявку в приложении «Резерв+» в разделе «Вакансии»:
откройте раздел «Вакансии»;
выберите вакансию из списка новых контрактов;
в форме отклика отметьте, что вы хотите заключить именно новый контракт;
отправьте заявку.
После этого рекрутер получит заявку и сконтактирует с претендентом. Далее кандидат проходит собеседование. В случае положительного решения, контракт подписывают офлайн.
Срок отсрочки после контракта
После завершения контракта военнослужащий получает гарантированное право на отсрочку от мобилизации, базовый срок которой шесть месяцев. Если военный проходил службу в 2022 году, то дополнительно начисляется один месяц отсрочки за каждый полный год такой службы.
Для военнослужащих, заключивших пехотно-штурмовой контракт, предусмотрены дополнительные гарантии: к отсрочке прилагается три месяца за каждый месяц выполнения боевых заданий, а также шесть месяцев за каждый год службы после 2022 года.
Для боевого и базового контрактов за каждые 30 дней выполнения боевых заданий дополнительно начисляется один месяц отсрочки.
Заметим, что новые контракты также доступны действующим военнослужащим через приложение «Армия+». Подать рапорт можно в разделе «Сервисы» → «Контракты».
Как сообщалось, в Украине участились случаи, когда у военнообязанных исчезает отсрочка от мобилизации в приложении «Резерв+». Право на отсрочку или бронирование теряется только в случае истечения срока его действия или изменения, аннулирования соответствующих законных обстоятельств.