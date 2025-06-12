В "Резерв+" можно будет оплатить штраф: как это сделать и когда заработает

Штрафы в Резерв+ / © ТСН.ua

Реклама

Вскоре в приложении «Резерв+» можно будет оплатить штрафы за нарушение военного учета.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает DOU.

«Мы готовимся к запуску оплаты штрафов в „Резерв+“. Думаю, это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией», — сказала она.

Реклама

Черногоренко обещает, что человек сможет оплатить штраф в несколько кликов. Это сильно снизит нагрузку на операторов ТЦК. Такую функцию планируется запустить в конце июня.

Замминистра напомнила, что в «Резерв+» отражается факт нарушения правил военного учета. Это красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с военным учетом». Запланировано создать новую функциональность, где будет указана причина нарушения. Вроде «не явился на оповещение», «не прошел ВЛК» и т.д.

Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «уплатить штраф».

Если ее нажать, увидит окошко «Если вы добровольно платите штраф, можно сделать это с 50% скидки».

Пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения.

Далее нажимает: «Подписать и отправить заявление».

Заявление поступает в ТЦК и СП, разрабатывается и выносится постановление.

Квитанция о подтверждении будет храниться в реестре «Оберег»

«На первом этапе это будут штрафы за необновление данных вовремя, далее добавим другие категории», — подытожила Черногоренко.

Ранее сообщалось, что у «Резерв+» появятся смартконтракты.

Реклама