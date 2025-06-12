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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
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В "Резерв+" можно будет оплатить штраф: как это сделать и когда заработает

Минобороны планирует нововведение для «Резерв+» — теперь штрафы можно будет заплатить с помощью приложения.

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Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Штрафы в Резерв+

Штрафы в Резерв+ / © ТСН.ua

Вскоре в приложении «Резерв+» можно будет оплатить штрафы за нарушение военного учета.

Об этом рассказала заместитель министра обороны по цифровизации Екатерина Черногоренко, передает DOU.

«Мы готовимся к запуску оплаты штрафов в „Резерв+“. Думаю, это будет одно из цифровых достижений года. Не нужно будет идти в ТЦК, брать счет, обращаться в банк и возвращаться с квитанцией», — сказала она.

Черногоренко обещает, что человек сможет оплатить штраф в несколько кликов. Это сильно снизит нагрузку на операторов ТЦК. Такую функцию планируется запустить в конце июня.

Замминистра напомнила, что в «Резерв+» отражается факт нарушения правил военного учета. Это красная лента с надписью «похоже, у вас проблемы с военным учетом». Запланировано создать новую функциональность, где будет указана причина нарушения. Вроде «не явился на оповещение», «не прошел ВЛК» и т.д.

  • Если человек нарушил правила, у него появится кнопка «уплатить штраф».

  • Если ее нажать, увидит окошко «Если вы добровольно платите штраф, можно сделать это с 50% скидки».

  • Пользователь проверяет точность данных, на основе которых автоматически формируется заявление о признании нарушения.

  • Далее нажимает: «Подписать и отправить заявление».

  • Заявление поступает в ТЦК и СП, разрабатывается и выносится постановление.

  • Квитанция о подтверждении будет храниться в реестре «Оберег»

«На первом этапе это будут штрафы за необновление данных вовремя, далее добавим другие категории», — подытожила Черногоренко.

Ранее сообщалось, что у «Резерв+» появятся смартконтракты.

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