"В режиме военного положения": Шмыгаль сообщил, что все органы власти в Киеве работают

"В режиме военного положения": Шмыгаль сообщил, что все органы власти в Киеве работают

Глава правительства просит сохранять спокойствие.

Все центральные органы власти на фоне российского вторжения в Украину в Киеве работают.

Об этом в своем Facebook сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль

"В 5.00 Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакированы границы, нанесены удары по военной инфраструктуре. Наши Вооруженные Силы дают достойный отпор врагу на всех участках границы", — говорится в сообщении премьера.

Глава правительства подчеркнул, что "в настоящее время важно сохранять спокойствие, не паниковать и следить за официальной информацией государственных органов и органов власти на местах".

В 5 утра Россия развязала полномасштабную войну против Украины. Атакованные границы, нанесенные удары по военной... Опубликовано Денис Шмигаль Среда, 23 февраля 2022 г.

"Держим строй. Верьте в украинскую армию. Итого, к победе", — подытожил премьер.