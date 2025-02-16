В результате атаки БпЛА в Николаеве повреждена инфраструктура, один человек ранен — ОВА

Коммунальные службы приступили к ликвидации последствий атаки.
В Николаеве в результате атаки вражеских беспилотников была повреждена инфраструктура города, один человек получил ранения.
Об этом говорится в сообщении главы ОВА Виталия Кима.
"В Николаеве в результате атаки шахедов возник пожар, есть повреждения магазина. На данный момент известно об одном пострадавшем", — говорится в сообщении.
В свою очередь мэр города Александр Сенкевич заявил, что в настоящее время все соответствующие службы работают над ликвидацией последствий.
"Уже отрабатываем. Коммунальные службы приступили к обследованию территории для фиксации и ликвидации последствий атаки", — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в ночь на 16 февраля в Николаеве прозвучала серия взрывов во время атаки вражеских беспилотников на город.
Мы ранее информировали, что в ночь на 16 февраля Украину атакуют вражеские беспилотники типа Shahed.
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