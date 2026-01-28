- Дата публикации
-
В результате атаки на Киевщину погибли два человека — ОВА
Также сообщается по четырем пострадавшим.
На Киевщине в результате атаки вражеских дронов в ночь на 28 января погибли два человека.
Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.
Он сообщил, что трагедия произошла в Белогородской общине.
«В Белогородской общине в результате атаки погибли два наших земляка — мужчина и женщина», — сообщил глава ОВА.
Кроме того, еще четыре человека обратились за медицинской помощью после обстрела.
«Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения», — отметил Калашник.
Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Последствия атаки и масштабы повреждений уточняются.
Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в ночь на 28 января на Киевщину пострадала Белогородская община.
Мы ранее информировали, что в ночь на 28 января враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.