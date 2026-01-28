ТСН в социальных сетях

В результате атаки на Киевщину погибли два человека — ОВА

Также сообщается по четырем пострадавшим.

В Киевской области погибли два человека

На Киевщине в результате атаки вражеских дронов в ночь на 28 января погибли два человека.

Об этом сообщил глава Киевской областной военной администрации Николай Калашник.

Он сообщил, что трагедия произошла в Белогородской общине.

«В Белогородской общине в результате атаки погибли два наших земляка — мужчина и женщина», — сообщил глава ОВА.

Кроме того, еще четыре человека обратились за медицинской помощью после обстрела.

«Еще четыре человека обратились за медицинской помощью. Молодая женщина и двое детей получили острую реакцию на стресс, мужчина получил отравление продуктами горения», — отметил Калашник.

Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь. Последствия атаки и масштабы повреждений уточняются.

Ранее сообщалось, что в результате вражеской атаки в ночь на 28 января на Киевщину пострадала Белогородская община.

Мы ранее информировали, что в ночь на 28 января враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

