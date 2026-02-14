- Дата публикации
В результате атаки на Одессу был поврежден жилой дом — ОВА (фото)
На месте работают экстренные службы.
Российские захватчики в ночь на 14 февраля атаковали ударными беспилотниками Одессу.
Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.
Он заявил, что в результате удара БпЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом, после чего возник пожар.
Лисак добавил, что сейчас на месте работают спасатели и оперативные службы.
Информация о пострадавших уточняется.
Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одессы, нанеся критические повреждения оборудования.
Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.