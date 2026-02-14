Последствия обстрела / © Facebook / Сергей Лысак

Российские захватчики в ночь на 14 февраля атаковали ударными беспилотниками Одессу.

Об этом сообщил начальник Одесской МВА Сергей Лысак.

Он заявил, что в результате удара БпЛА в одном из районов города был поврежден одноэтажный жилой дом, после чего возник пожар.

Лисак добавил, что сейчас на месте работают спасатели и оперативные службы.

Информация о пострадавших уточняется.

Ранее сообщалось, что российские захватчики нанесли массированный удар по энергетической инфраструктуре Одессы, нанеся критические повреждения оборудования.

Мы ранее информировали, что в результате вражеской атаки на Киев было зафиксировано попадание в частные дома и нежилые застройки.