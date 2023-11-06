В результате атаки на Одессу пять человек получили ранения - ОВА

Все раненые госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.

В результате очередной российской атаки на Одессу пять человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

"Пять человек получили ранения в результате ночной атаки российских оккупантов по Одессе. У пострадавших зафиксированы осколочные ранения"

Кроме того, он сообщил, что все раненые госпитализированы, медики оказывают всю необходимую помощь.

Напомним, ранее сообщалось, что воскресенье 5 ноября вечером в Одессе во время воздушной тревоги раздались взрывы.

Кроме того, мы ранее информировали, что россияне ударили ракетами по судоремонтному заводу в Одесской области.

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