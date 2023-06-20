В результате атаки на Запорожье люди и жилые дома не пострадали — Куртев

После беспокойной громкой ночи по утрам ситуация в Запорожье стабильная.

Люди и жилые дома не пострадали.

Об этом в сообщении в социальных сетях отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Все коммунальные системы в норме.

Городские службы начинают приступать к работе в штатном режиме.

"Спасибо Вооруженным силам за защиту!", — говорится в сообщении.

Также читайте Во Львове из-за вражеской атаки есть попадание в объект критической инфраструктуры

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину ночью охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.