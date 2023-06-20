В результате атаки на Запорожье люди и жилые дома не пострадали — Куртев

После беспокойной громкой ночи по утрам ситуация в Запорожье стабильная.
Люди и жилые дома не пострадали.
Об этом в сообщении в социальных сетях отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.
Все коммунальные системы в норме.
Городские службы начинают приступать к работе в штатном режиме.
"Спасибо Вооруженным силам за защиту!", — говорится в сообщении.
Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА.
Также почти всю Украину ночью охватила воздушная тревога.
К тому же в Запорожье раздавались взрывы.
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