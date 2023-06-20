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В результате атаки на Запорожье люди и жилые дома не пострадали — Куртев

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
Просмотры
670
Время на прочтение
1 мин
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В результате атаки на Запорожье люди и жилые дома не пострадали — Куртев

Россия всю ночь запускала вражеские беспилотники по украинским городам / Фото: ТСН.ua

После беспокойной громкой ночи по утрам ситуация в Запорожье стабильная.

Люди и жилые дома не пострадали.

Об этом в сообщении в социальных сетях отметил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Все коммунальные системы в норме.

Городские службы начинают приступать к работе в штатном режиме.

"Спасибо Вооруженным силам за защиту!", — говорится в сообщении.

Напомним, что ранее сообщалось, что в нескольких украинских областях был риск применения врагом ударных БПЛА.

Также почти всю Украину ночью охватила воздушная тревога.

К тому же в Запорожье раздавались взрывы.

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Дата публикации
Просмотры
670
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