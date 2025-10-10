- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате атаки на Запорожье погиб 7-летний мальчик — ОВА
Медики до последнего сражались за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком сложными.
В Запорожской больнице скончался 7-летний мальчик, получивший ранение во время последней атаки российских захватчиков на город.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«Трагическая новость. В больнице скончался 7-летний мальчик, который получил ранения из-за ночной атаки россиян», — говорится в сообщении.
Чиновник заявил, что медики до последнего сражались за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком сложными.
Также в больницу доставили 45-летнего мужчину. Он находится в тяжелом состоянии.
В целом враг атаковал частный сектор и объекты инфраструктуры, в результате чего произошло несколько возгораний.
Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы падение обломков сбитых вражеских беспилотников на нескольких локациях.
Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.