Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
43
Время на прочтение
1 мин

В результате атаки на Запорожье погиб 7-летний мальчик — ОВА

Медики до последнего сражались за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком сложными.

Автор публикации
Фото автора: Игорь Бережанский Игорь Бережанский
Враг обстрелял Запорожье

Враг обстрелял Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

В Запорожской больнице скончался 7-летний мальчик, получивший ранение во время последней атаки российских захватчиков на город.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Трагическая новость. В больнице скончался 7-летний мальчик, который получил ранения из-за ночной атаки россиян», — говорится в сообщении.

Чиновник заявил, что медики до последнего сражались за жизнь ребенка, но травмы оказались слишком сложными.

Также в больницу доставили 45-летнего мужчину. Он находится в тяжелом состоянии.

В целом враг атаковал частный сектор и объекты инфраструктуры, в результате чего произошло несколько возгораний.

Ранее сообщалось, что в Киеве зафиксированы падение обломков сбитых вражеских беспилотников на нескольких локациях.

Мы ранее информировали, что в ночь на 10 октября в ряде украинских городов раздались взрывы во время массированной атаки российских ударных БпЛА.

