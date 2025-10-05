Последствия удара по Запорожью / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Реклама

В Запорожье в результате вражеской атаки погиб один человек, еще по меньшей мере несколько человек получили ранения.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла, по меньшей мере четыре человека ранены», — говорится в сообщении.

Реклама

Позже глава ОВА сообщил, что количество людей, получивших ранения возросло до шести.

Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 5 октября совершает очередной массированный обстрел Украины.

Мы ранее информировали, что в России в ночь на 5 октября в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья».