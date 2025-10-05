- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 106
- Время на прочтение
- 1 мин
В результате атаки на Запорожье погибла женщинак: еще несколько человек получили ранения — ОВА
В Запорожье во время комбинированного обстрела один человек погиб.
В Запорожье в результате вражеской атаки погиб один человек, еще по меньшей мере несколько человек получили ранения.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
«В результате комбинированного удара по Запорожью одна женщина погибла, по меньшей мере четыре человека ранены», — говорится в сообщении.
Позже глава ОВА сообщил, что количество людей, получивших ранения возросло до шести.
Ранее сообщалось, что Россия в ночь на 5 октября совершает очередной массированный обстрел Украины.
Мы ранее информировали, что в России в ночь на 5 октября в небо поднялись стратегические бомбардировщики Ту-95МС с аэродрома «Оленья».