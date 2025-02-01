В результате атаки на Запорожье повреждено учебное заведение

В заведении выбиты окна.
В результате вражеской атаки на Запорожье повреждено учебное заведение.
Об этом в сообщении в соцсетях заявил начальник Запорожской ОВА Иван Федоров.
На видео, которое он выложил в социальных сетях, видно, в заведении – разбитые окна, на полу лежит немало битого стекла.
Ранее сообщалось, что предварительно обошлось без пострадавших.
Все экстренные службы работают на местах.
Задействованы в ликвидации последствий специалисты ГСЧС, энергетики, коммунальные службы, медицинские бригады в готовности.
Также в результате удара изуродованы дома и автомобили в Запорожье.
Коммунальщики уже приступили к ликвидации последствий вражеской атаки.
Все нуждающиеся в помощи могут обратиться:
- городской колл-центр: 15-80
(050) 414 15 80
(067) 656 15 80
- горячая телефонная линия Запорожской ОВА:
+38 0800 503 508
Напомним, что из-за вражеского удара обесточены более 400 абонентов.
Ранее сообщалось, что враг нанес более 10 ударов по Запорожью.
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