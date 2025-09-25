- Дата публикации
В результате атаки РФ обесточены участки "Укрзалізниці" на Николаевщине и Кировоградщине
Из-за вражеских обстрелов задерживаются пассажирские поезда из Одессы, Киева и Запорожья.
В результате вражеских обстрелов на Николаевщине и Кировоградщине произошло обесточивание отдельных участков Укрзалізниці.
Об этом сообщает пресс-служба «УЗ».
«Все пассажиры и бригады поездов №54/254 Одесса — Днепр, Кривой Рог, №8/7 Одесса — Харьков находятся в укрытиях, по предварительным данным пострадавших нет. Этим же путем несколько позже следует пройти поездам №51/52 Запорожье — Одесса и №148/147 Киев — Одесса», — говорится в сообщении.
«Укрзалізниця» направляет резервные тепловозы на все обесточенные участки, оценивает повреждения по мере окончания обстрела.
«Будут задержки указанных поездов, но всех довезем, как всегда», — обещает УЗ.
В то же время в Винницкой области значительные повреждения получили объекты критической инфраструктуры. Была обесточена часть города и остановлено движение поездов — по состоянию на сегодняшний день электроснабжение и движение восстановлено. Без жертв.