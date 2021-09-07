В результате аварии на шахте в ОРЛО погибли 9 горняков, 19 — травмированы: подробности трагедии

Сейчас работа шахты не восстановлена. На месте работают спасатели.

Девять человек погибли, девятнадцать травмированы на шахте "Красный партизан" на оккупированной части Луганской области.

Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.

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"Как сообщалось, на шахте" Красный партизан "в ОРЛО, погибли 9 человек. Мы с Восточной правозащитной группой выясняли детали трагедии. По информации из профсоюзных источников в ОРЛО, нам стало известно, что клеть с людьми вертикального ствола шахты "Красный партизан" транспортировала горняков, работавших в третью смену, проводился спуск шахтеров, в этот момент произошел обрыв транспортного каната ", — написал он на странице в Facebook.

Отмечается, что трагедии можно было избежать, если бы сработал т.н. парашют — страховка, предусмотренная на случай обрыва основного каната. В клети находились 25 человек; еще трое ждали подхода клети в околошахтном дворе. Девять человек погибли, девятнадцать, в том числе трое из тех, кто ожидал клеть, получили травмы. В основном — переломы костей. Три человека доставлены в больницу в тяжелом состоянии.

Сейчас работа шахты не восстановлена. На месте работают спасатели.

Напомним:

На оккупированной территории Луганской области в понедельник, 6 сентября, в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в Вознесеновке погибли девять человек.

Ранее сообщалось о взрыве на шахте "Покровское" в Донецкой области, в результате которого погибли шесть человек, а еще четверо получили травмы.

Новости Украины: 9 человек погибли в из-за аварии на шахте в оккупированной части Луганской области

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