В результате аварии на шахте в ОРЛО погибли 9 горняков, 19 — травмированы: подробности трагедии

Сейчас работа шахты не восстановлена. На месте работают спасатели.
Девять человек погибли, девятнадцать травмированы на шахте "Красный партизан" на оккупированной части Луганской области.
Об этом во вторник, 7 сентября, сообщил основатель "Восточной правозащитной группы" Павел Лисянский.
"Как сообщалось, на шахте" Красный партизан "в ОРЛО, погибли 9 человек. Мы с Восточной правозащитной группой выясняли детали трагедии. По информации из профсоюзных источников в ОРЛО, нам стало известно, что клеть с людьми вертикального ствола шахты "Красный партизан" транспортировала горняков, работавших в третью смену, проводился спуск шахтеров, в этот момент произошел обрыв транспортного каната ", — написал он на странице в Facebook.
Сейчас работа шахты не восстановлена. На месте работают спасатели.
Напомним:
- На оккупированной территории Луганской области в понедельник, 6 сентября, в результате обрыва каната транспортной клети на шахте "Красный партизан" в Вознесеновке погибли девять человек.
- Ранее сообщалось о взрыве на шахте "Покровское" в Донецкой области, в результате которого погибли шесть человек, а еще четверо получили травмы.