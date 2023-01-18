В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — глава Нацполиции

В МВД сообщили, что пока не комментируют крушение.
В Броварах Киевской области в результате падения вертолета 18 января погибло руководство МВД.
Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.
"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в сообщении.
Судя по сообщению Игоря Клименко, скорее всего, речь идет о министре внутренних дел Денисе Монастырском, первом заместителе министра Евгении Енине и государственном секретаре Юрии Лубковиче. Официально в МВД эту информацию не подтверждали.
ТСН.ua обратился в МВД за комментарием по поводу трагедии. На вопрос о том, правда ли, что погиб министр МВД и его заместитель, спикер МВД Елена Матвеева ответила так: "Пока не комментируем".
По последней информации, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 16 человек, двое из них — дети. Из них девять — находились на борту вертолета.
В результате авиакатастрофы 22 пострадали, в том числе 10 детей, находятся в больнице. На месте работают все профильные и специализированные службы.
Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.
Информацию о падении летательного аппарата подтвердили в Офисе президента.
В Сети опубликовали первые фото с места падения летательного аппарата.
Читайте также: