В результате авиакатастрофы в Броварах погибло руководство МВД — глава Нацполиции

В МВД сообщили, что пока не комментируют крушение.

В Броварах Киевской области в результате падения вертолета 18 января погибло руководство МВД.

Об этом сообщил глава Нацполиции Игорь Клименко.

"Сегодня утром, 18 января, в Броварах разбился вертолет ГСЧС. В результате авиакатастрофы погибло руководство МВД: министр, первый заместитель министра и государственный секретарь", — говорится в сообщении.

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Судя по сообщению Игоря Клименко, скорее всего, речь идет о министре внутренних дел Денисе Монастырском, первом заместителе министра Евгении Енине и государственном секретаре Юрии Лубковиче. Официально в МВД эту информацию не подтверждали.

ТСН.ua обратился в МВД за комментарием по поводу трагедии. На вопрос о том, правда ли, что погиб министр МВД и его заместитель, спикер МВД Елена Матвеева ответила так: "Пока не комментируем".

По последней информации, в результате катастрофы погибли по меньшей мере 16 человек, двое из них — дети. Из них девять — находились на борту вертолета.

В результате авиакатастрофы 22 пострадали, в том числе 10 детей, находятся в больнице. На месте работают все профильные и специализированные службы.

Напомним, утром 18 января в Броварах Киевской области раздался взрыв. Глава ОВА сообщил, что рядом с детским садом и жилым домом упал вертолет. Во время трагедии в саду находились дети и сотрудники заведения.

Информацию о падении летательного аппарата подтвердили в Офисе президента.

В Сети опубликовали первые фото с места падения летательного аппарата.

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