В результате авиаударов Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы — Денисова

В результате авиаударов Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы — Денисова

Более 250 тысяч человек вынуждены со страхом ждать наступления холодной ночи и очередных авиаударов, уносящих десятки жизней мирных жителей.

Уполномоченная Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова отмечает, что в результате авиаударов Чернигов оказался на грани гуманитарной катастрофы.

Об этом она написала в Telegram.

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"В результате авиаударов город Чернигов на пороге гуманитарной катастрофы остался без света, воды, газо- и теплоснабжения", — подчеркнула Денисова.

Она отметила, что в течение первой половины дня было налажено водоснабжение, а ремонтные работы теплосети продолжаются, но для полного завершения необходимо 3-4 дня. Ремонтные работы газопровода должны завершиться в течение суток.

"Более 250 тысяч человек вынуждены со страхом ждать наступления холодной ночи и дежурных авиаударов, уносящих десятки жизней мирных жителей. Из-за постоянных обстрелов российских боевиков похоронить умерших на городском кладбище нет возможности", — констатировала омбудсмен.

Денисова подчеркнула, что военные действия государства-террориста против мирного населения являются преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года.

"Призываю международное сообщество прислушаться к Украине и прекратить произвольные авиационные обстрелы РФ мирных городов и поселков, закрыв небо над Украиной", — резюмировала она.

Напомним, в селе Тарасовка Киевской области на земельный участок упали обломки ракеты оккупантов.