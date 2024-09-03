В результате масштабного пожара на Харьковщине повреждено почти 250 домов: подробности

В Харьковской области в результате масштабного пожара повреждено около 250 домов, а также были эвакуированы более 600 человек.

Об этом сообщил глава Харьковской ОГА Олег Синегубов.

Он сообщил, что состоялось заседание региональной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям Харьковской области. На заседании сообщили о ликвидации последствий пожара в селе Студенок.

Пожар в Студенко продолжается, но в Оскильской общине локализован. Огонь уничтожил около 250 домов, эвакуировано более 600 человек, большинство из которых не хотят покидать общину. В настоящее время готовят временное размещение эвакуированных.

Начавшийся в Донецкой области пожар распространился на Харьковщину. Поскольку это результат военных действий, пострадавшие могут получить компенсацию через программу есть Восстановление. Местные администрации работают над подготовкой документов для возмещения ущерба, а экстренные службы обеспечивают безопасность и обновляют эвакуационные маршруты для людей в зоне риска.

Напомним, на Харьковщине разгорелся мощный лесной пожар, который распространился на площадь около 1200 гектаров. Из-за угрозы местные власти проводят эвакуацию жителей села Студенок.

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