В результате массированного обстрела в Кривом Роге 45 тысяч абонентов без света

РФ атаковала Кривой Рог / © Associated Press

В Кривом Роге в результате атаки вражеских ударных БПЛА введены масштабные аварийные отключения света и тепла.

Об этом сообщил городской глава Кривого Рога Александр Вилкул.

По его словам, в настоящее время без электроснабжения остаются более 45 тысяч абонентов, а без тепла — более 700 домов, получавших отопление от нескольких котельных.

Вилкул уточнил, что часть объектов уже переведена на резервное питание.

«Малые котельные уже перешли на генераторы, но напоминаю, что для котельных на 6 киловольт генераторов не существует в природе», — отметил он.

Также на автономное питание перешли насосные станции Горводоканала.

«Насосные Горводоканала перешли на генераторы, воду в системе удерживаем, но давление будет ниже», — сообщил городской голова.

По его словам, перебои затронули и работу электротранспорта.

«По электротранспорту — скоростной трамвай утром не будет работать», — предупредил Вилкул.

Он добавил, что в городе уже развернут штаб по ликвидации последствий аварий.

Ранее сообщалось, что вечером 13 января российские захватчики нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры Кривого Рога, применив ударные беспилотники.

Мы ранее информировали, что российские войска атаковали дронами Кривой Рог, а баллистами и беспилотниками — Зеленодольскую общину.