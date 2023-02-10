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В результате массированной атаки врага в шести областях Украины повреждены энергетические объекты — Галущенко

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
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В результате массированной атаки врага в шести областях Украины повреждены энергетические объекты — Галущенко

Фото: Associated Press

В результате массированной ракетной атаки оккупантов по Украине 10 февраля повреждение энергетических объектов произошло в шести областях.

Утром 10 февраля россияне нанесли удар по украинским объектам энергетики, в результате чего в шести областях есть повреждения.

Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.

"К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах", — сообщил он.

По его словам, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако в целом благодаря успешной работе ПВО и предварительным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины.

Напомним, утром 10 февраля оккупанты совершили массированный ракетный обстрел всей Украины. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и других регионах.

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Дата публикации
Просмотры
1410
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