В результате массированной атаки врага в шести областях Украины повреждены энергетические объекты — Галущенко

В результате массированной ракетной атаки оккупантов по Украине 10 февраля повреждение энергетических объектов произошло в шести областях.
Утром 10 февраля россияне нанесли удар по украинским объектам энергетики, в результате чего в шести областях есть повреждения.
Об этом сообщил министр энергетики Герман Галущенко.
"К сожалению, есть попадание в объекты тепловой и гидрогенерации, а также высоковольтной инфраструктуры в шести областях. Введены аварийные отключения во многих регионах", — сообщил он.
По его словам, самая сложная ситуация в Запорожской, Харьковской и Хмельницкой областях. Однако в целом благодаря успешной работе ПВО и предварительным техническим мероприятиям удалось сохранить целостность энергосистемы Украины.
Напомним, утром 10 февраля оккупанты совершили массированный ракетный обстрел всей Украины. Взрывы раздались в Киевской, Днепропетровской, Харьковской, Львовской, Хмельницкой и других регионах.
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