Обстрел Запорожья

В ночь на 23 сентября Запорожье подверглось очередной вражеской атаке. Российские войска нанесли удары авиационными бомбами по городу.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

«Россияне ночью атаковали областной центр авиабомбами. Под ударом оказались частная застройка и объекты промышленной инфраструктуры», — отметил глава области.

По его словам, в результате обстрела погиб мужчина. Его тело спасатели извлекли из-под завалов разрушенного дома.

В настоящее время на месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее сообщалось, что в Запорожье в ночь на 23 сентября прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

Мы ранее информировали, что российские войска нанесли пять ударов по Запорожью, в результате чего погибли люди, были уничтожены и повреждены автомобили, а также возникли пожары.