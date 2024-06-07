В результате ночной атаки в Крыму повреждены 2 РЛС и ранен военнослужащий РФ – СМИ

Противник не может чувствовать себя в безопасности на территории полуострова.

Ночью 7 июня были атакованы оккупанты в Крыму. Так, 2 РЛС получили повреждения после налета беспилотников на воинскую часть в селе Мысовое. Ранение получил один военнослужащий ВС РФ.

Об этом сообщают источники ASTRA.

Что говорят в РФ

В минобороны РФ традиционно заявили о "работе ПВО". Мол, "уничтожена куча дронов".

"Силами ПВО уничтожено 11 БПЛА над Крымом, 8 БПЛА над Азовским морем, 6 – над Кубанией, 2 – над Белгородской областью и один над Ростовской областью", – сообщили в ведомстве.

Ранее Главное управление разведки Минобороны Украины сообщило об успешной операции спецподразделения 9 департамента ГУР МО Украины, которое 6 июня 2024 года нанесло удар по российскому рейдовому буксиру проекта 498 "Сатурн" или "Протей" у берегов временно оккупированного Крыма.

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