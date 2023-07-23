В результате ночной российской атаки есть погибший — Одесская ОВА

После ночных обстрелов Одессы погиб человек

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

"К сожалению, имеем одного погибшего гражданского в результате ночной террористической атаки россиян по Одессе", — отметил он.

Искренние соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении.

Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.