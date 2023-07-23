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В результате ночной российской атаки есть погибший — Одесская ОВА

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В результате ночной российской атаки есть погибший — Одесская ОВА

Россия убила человека в Одессе / Фото: ТСН.ua

После ночных обстрелов Одессы погиб человек

Об этом сообщает глава Одесской ОВА Олег Кипер в сообщении в социальных сетях.

"К сожалению, имеем одного погибшего гражданского в результате ночной террористической атаки россиян по Одессе", — отметил он.

Искренние соболезнования родным и близким…", — говорится в сообщении.

Добавим, что в результате вражеской атаки в Одессе пострадали 18 человек, среди них — 4 детей. В больницы города госпитализированы 14 человек, трое из них – дети.

Напомним, что в Одессе вследствие вражеской атаки повреждение гражданской инфраструктуры, жилых домов и религиозного учреждения.

Напомним, что ранее в Одесской области прогремели мощные взрывы.

Также Запорожью угрожала враждебная баллистика.

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Дата публикации
Просмотры
2172
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