В результате обстрела Харькова подъезд одного из домов не пригоден для проживания — Синегубов

Один человек погиб в результате российских обстрелов Киевского района Харькова вечером 29 января.
Ранения получили три человека. Их госпитализировали.
О раненых вечером 29 января рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов – пишет Общественное Харьков.
"Три раненых в состоянии средней тяжести доставлены в больницу", — сказал Синегубов.
В результате обстрела Харькова погибла пожилая женщина. Она находилась непосредственно в разрушенной квартире, в которую пришелся ракетный удар. Члены ее семьи спасены.
На месте обстрела были обнаружены обломки ракеты С-300, рассказал председатель ХОВА.
"Разрушен четвертый этаж. Дом старый. Мы понимаем, что квартиры на втором и третьем этаже также очень сильно пострадали. Весь подъезд уже не пригоден для проживания. Дом обесточен, отсоединен от газо- и водоснабжения", — резюмировал Синегубов. .
Напомним, что во время обстрела дома в Харькове мужчина погибшей женщины чудом серьезно не пострадал.
Напомним, что российские военные обстреляли Киевский район Харькова вечером 29 января.
Всем пострадавшим оказывается помощь.
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