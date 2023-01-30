В результате обстрела Харькова подъезд одного из домов не пригоден для проживания — Синегубов

Один человек погиб в результате российских обстрелов Киевского района Харькова вечером 29 января.

Ранения получили три человека. Их госпитализировали.

О раненых вечером 29 января рассказал глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов – пишет Общественное Харьков.

"Три раненых в состоянии средней тяжести доставлены в больницу", — сказал Синегубов.

В результате обстрела Харькова погибла пожилая женщина. Она находилась непосредственно в разрушенной квартире, в которую пришелся ракетный удар. Члены ее семьи спасены.

На месте обстрела были обнаружены обломки ракеты С-300, рассказал председатель ХОВА.

"Разрушен четвертый этаж. Дом старый. Мы понимаем, что квартиры на втором и третьем этаже также очень сильно пострадали. Весь подъезд уже не пригоден для проживания. Дом обесточен, отсоединен от газо- и водоснабжения", — резюмировал Синегубов. .

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Напомним, что во время обстрела дома в Харькове мужчина погибшей женщины чудом серьезно не пострадал.

Напомним, что российские военные обстреляли Киевский район Харькова вечером 29 января.

Всем пострадавшим оказывается помощь.

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