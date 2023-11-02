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В результате обстрела Херсона за минувшие сутки один человек погиб, трое получили ранения

Автор
Елена КузьмичЕлена Кузьмич
Дата публикации
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В результате обстрела Херсона за минувшие сутки один человек погиб, трое получили ранения

Обстрел Херсона продолжается

В результате вчерашнего вечернего обстрела Херсонской городской территориальной общины со стороны российских оккупационных войск получила ранение 70-летняя женщина.

В момент вражеской атаки она находилась в доме.

Об этом сообщает глава города Роман Мрочко.

С взрывной травмой и осколочным ранением грудной клетки пострадавшую госпитализировали.

"Да, за минувшие сутки в Херсонской городской территориальной общине из-за российской агрессии один человек погиб, трое получили ранения разной степени тяжести. Всем травмированным оказана медицинская помощь", — говорится в сообщении.

Напомним, что россияне сбросили взрывчатку с дрона на мирный населенный пункт в Херсонской области.

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Дата публикации
Просмотры
23
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