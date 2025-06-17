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- Украина
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В результате обстрела Киева пострадал поезд Интерсити+, который следовал в Польшу (фото)
Несмотря на повреждение окон из-за обстрела, Интерсити+ был оперативно восстановлен и отправился в запланированный рейс.
В результате ночного вражеского обстрела столицы в пункте базирования был поврежден поезд Интерсити+, который должен был следовать по маршруту Киев — Перемышль.
Об этом сообщили в пресс-службе “Укрзализныци».
На бортах поезда размещена известная работа американской художницы Барбары Крюгер «Без названия (Еще одно снова)», посвященная несокрушимости украинцев, которые ежедневно движутся вперед.
Несмотря на атаку, поезд сохранил работоспособность: оперативно заменили поврежденные окна, и уже в 11:36 он отправился из Киева в Перемышль в соответствии с графиком.
Напомним, ранее мы писали о том, что российские войска в ночь на 17 июня нанесли одну из самых масштабных атак на Киев, применив 175 дронов-камикадзе, более 14 крылатых и по меньшей мере 2 баллистические ракеты. В результате вражеской атаки погибли 20 человек