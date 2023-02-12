В результате обстрела оккупантов в Харькове осколочные ранения получил 35-летний мужчина

В результате ударов оккупантов осколочные ранения получил 35-летний гражданский мужчина в Харькове.

Об этом сообщает глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.

Он госпитализирован, медики оказывают всю необходимую помощь.

По предварительным данным, было три попадания вражеских ракет С-300 в городе. Поврежден один из инфраструктурных объектов. Информация о пострадавших и масштабах разрушений уточняется.

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Напомним, что в Харькове и области удалось полностью восстановить электроснабжение после массированной ракетной атаки РФ 10 февраля. Впрочем, аварийные отключения в регионе продолжаются.

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