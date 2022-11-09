В результате обстрелов на Харьковщине два человека получили ранения, еще 4 человека подорвались на минах

На протяжении суток оккупанты не били по Харькову. Однако россияне из артиллерии, минометов продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Харьковской области. В результате вражеского огня двое гражданских людей получили ранения, их госпитализировали. Еще 4 человека подорвались на минах, двое из них погибли.

О ситуации в Харьковской области сообщил глава ОВА Олег Синегубов.

По его словам, накануне, 8 ноября, в Дворичанской громаде Купянского района горело частное домовладение. После 15:00 часов оккупанты обстрелами повредили административное здание в поселке Двуречная, горела крыша помещения.

Ночью, после 02:00 ч, в Шевченковской громаде Купянского района в результате обстрелов горел сеновал.

За сутки медики госпитализировали 42-летнюю женщину и 31-летнего мужчину в результате обстрелов в Дворичанской громаде, местные получили ранения, их госпитализировали в медучреждение. Состояние пациентов среднее.

Кроме обстрелов в области сохраняется минная опасность, отмечает глава ОВА.

"Минная опасность в Харьковской области еще долго будет оставаться одной из самых больших проблем. Российские оккупанты заминировали абсолютно все. К сожалению, в течение суток 2 работника дорожной службы 21 и 51 лет погибли. Еще двое мужчин 55 и 34 лет получили ранения. Спецтехника зацепила мину во время работ в Чугуевском районе", – проинформировал он.

По словам Синегубова, пиротехнические подразделения ГСЧС в течение суток обезвредили 635 взрывоопасных предметов. Разминирование продолжается.

Минная опасность в Харьковской области

Накануне, 8 ноября, Синегубов сообщил, что на Харьковщине на минах подорвались два человека — один гражданский и лейтенант службы гражданской защиты, участвовавший в разминировании территории. Оба госпитализированы.

Также в этот день на трассе у Чкаловского в Чугуевском районе Харьковской области взорвались работники дорожной службы. К сожалению, два человека погибли , еще двое госпитализированы.

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