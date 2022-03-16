В результате обстрелов некоторые населенные пункты в Луганской области разрушены на 80% — Гайдай

Российские захватчики пробились на окраину Рубежного.

В Луганской области в результате обстрелов некоторые населенные пункты разрушены на 80%.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Оперативная информация 16 марта.️ Вся территория Луганщины под обстрелами. Некоторые населенные пункты разрушены на 80%", — написал он в Telegram.

Он также отметил, что оккупанты пробились на окраины Рубежного, но заверил, что "это не надолго".

Сейчас также нет возможности организовать гуманитарные коридоры из-за обстрелов, но все равно каждый день вместе с волонтерами вывозят по 500 человек, используя отрезки тишины

Гайдай сказал, что 20 марта планируется полноценный гуманитарный коридор.

Напомним, ВСУ в Луганской области уничтожили три российских танка и одну бронемашину вместе с экипажами.

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