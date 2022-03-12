В результате обстрелов в Северодонецке произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ: фото

В результате обстрелов в Северодонецке произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ: фото

Спасатели ликвидируют пожар. Продолжаются обстрелы.

В результате обстрелов в городе Северодонецк (Луганская область) произошло возгорание спортивной и общеобразовательной школ, квартиры в многоэтажном доме, магазина и гаража.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Facebook.

Также читайте Продолжается очередной этап эвакуации людей в Киевской области: обнародованы маршруты

Спасатели ликвидируют пожар. Продолжаются обстрелы.

В ГСЧС отмечают, что в Луганской области в городе Рубежное произошло возгорание 11 жилых домов и одной квартиры.

"Произошел пожар в цехе трубного завода и картонно-тарного комбината. Спасатели ликвидируют пожары и помогают населению выбраться из подвалов. Продолжается обстрел города", — говорится в сообщении.

В городе Кременная в результате обстрела повреждено здание, спасателями обнаружен один погибший и двое пострадавших.

Напомним, сегодня, 12 марта, около 7 утра враг сбросил по меньшей мере 6 ракет в район военного аэродрома. Поврежден склад с боеприпасами. Детонировали снаряды.

Читайте также: