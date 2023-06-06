В результате подрыва Каховской ГЭС вода посмывала российские мины: местных предупредили об опасности

Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками.

В результате преступного подрыва плотины Каховской ГЭС украинцам, оказавшимся в зоне подтопления, кроме других бед, грозит еще и минная опасность.

Об этом передают ГСЧС и Минобороны Украины.

"В воде сейчас наблюдается перемещение боеприпасов! Будьте крайне осторожны, помните о правилах минной безопасности", — отметили в ГСЧС.

Спасатели призывают ни в коем случае не подходить и не трогать взрывоопасные предметы.

"Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности взрывоопасных предметов", — добавили в Минобороны.



В ведомстве объяснили, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками.

Фото: ГСЧС

Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления около 80 населённых пунктов.

После подрыва Каховской ГЭС в Херсоне обесточили один из микрорайонов. Часть города, расположенная вблизи Днепра, частично подтоплена.

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