В результате подрыва Каховской ГЭС вода посмывала российские мины: местных предупредили об опасности

Вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками.
В результате преступного подрыва плотины Каховской ГЭС украинцам, оказавшимся в зоне подтопления, кроме других бед, грозит еще и минная опасность.
Об этом передают ГСЧС и Минобороны Украины.
"В воде сейчас наблюдается перемещение боеприпасов! Будьте крайне осторожны, помните о правилах минной безопасности", — отметили в ГСЧС.
Спасатели призывают ни в коем случае не подходить и не трогать взрывоопасные предметы.
"Предупреждаем местное население в зоне подтопления о повышенной опасности взрывоопасных предметов", — добавили в Минобороны.
В ведомстве объяснили, что вражеские минные заграждения оказались под водой и могут быть снесены потоками.
Напомним, что в ночь на вторник, 6 июня, российские оккупанты взорвали Каховскую ГЭС в Херсонской области. В зоне подтопления около 80 населённых пунктов.
После подрыва Каховской ГЭС в Херсоне обесточили один из микрорайонов. Часть города, расположенная вблизи Днепра, частично подтоплена.
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