В результате попадания в многоэтажку в Харькове есть раненые и погибший: детали

В результате попадания в многоэтажку в Харькове есть раненые и погибшие

Об этом заявила глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник, — информирует Общественное.

По ее словам, есть данные о погибшем и четверых раненых, это жители дома.

Цыбульник говорит, что на месте попадания в трехэтажный дом произошел пожар.

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По словам жителей, она знает, что под плитой находится жилец квартиры в трехэтажном доме.

Напомним, что в Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС.

Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.

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