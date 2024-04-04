В результате попадания в многоэтажку в Харькове есть раненые и погибший: детали

В Харькове продолжают раздаваться взрывы.
В результате попадания в многоэтажку в Харькове есть раненые и погибшие
Об этом заявила глава администрации Новобаварского района Татьяна Цыбульник, — информирует Общественное.
По ее словам, есть данные о погибшем и четверых раненых, это жители дома.
Цыбульник говорит, что на месте попадания в трехэтажный дом произошел пожар.
По словам жителей, она знает, что под плитой находится жилец квартиры в трехэтажном доме.
Напомним, что в Харькове в результате повторных взрывов погибли три работника ГСЧС.
Ранее сайт ТСН.ua рассказывал, что РФ еще жестче вцепилась в Харьков: все об атаках, новом оружии, последствиях и будет ли эвакуация из города.
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