В результате прорыва дамбы в Краматорске затоплено 260 домов на 30 улицах

В Краматорске в результате прорыва шлюза из-за таяния снега около 260 домов на 30 улицах подтоплено.

По состоянию на вечер, все эвакуационные движения в Краматорске завершены, никто не пострадал.

Об этом пишет Общественное.

Мэр Краматорска Александр Гончаренко рассказал, что из зоны подтопления 7 человек согласились эвакуироваться в «Пункт несокрушимости». Все остальные будут жить у родственников.

Местные жители жалуются на затопление домов выше уровня пояса и повреждение имущества.

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Конструкцию дамбы укрепляют мешками с песком. Было принято решение не перекрывать место слива, уровень воды уже упал.

Напомним, что на одном из прудов частично разрушен водосбросный шлюз, в результате чего происходит неконтролируемый сброс воды.

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