В результате ракетного удара по Запорожской области погиб один из лучших артиллеристов ВСУ

Журналист Цаплиенко пишет, что трагедии можно было избежать, если бы выполнялся приказ на запрет "совкового" построения на фронте.

В результате ракетных обстрелов российскими захватчиками села в Запорожской области погиб воин 128-й бригады Дмитрий "Таксист" Милютин, который был одним из лучших артиллеристов ВСУ.

Об этом в Telegram сообщил журналист Андрей Цаплиенко.

Он сообщил, что военный участвовал добровольцем в АТО, а после начала полномасштабного вторжения снова ушел на фронт воевать.

"В Запорожской области погиб от ракетного удара один из лучших и самых мотивированных артиллеристов страны Дмитрий "Таксист" Милютин. Дважды доброволец. АТО и полномасштабная война. Работал в Дебальцево во время обороны города. Встречались с ним там на позициях 12" отметил Цаплиенко.

"Наверное, пораженный российский корабль в Керчи можно было бы считать "ответкой" при Дмитрии и других погибших от российской ракеты офицеров. Но мы их могли не потерять, если бы выполнялся приказ на запрет "совкового" построения на фронте", — добавил Цаплиенко.

Напомним, ранее сообщалось, что в одном из прифронтовых сел Запорожской области в результате удара российской оккупационной армии погибли воины 128-й отдельной горно-штурмовой Закарпатской бригады и местные жители.

Кроме того, мы ранее информировали, что в Минобороны России заявили, что ВСУ 4 ноября нанесли удар 15 крылатыми ракетами по судостроительному заводу им. Бутомы в Керчи. В результате обстрела поврежден один корабль.

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