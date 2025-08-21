- Дата публикации
В результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар: известно о 12 пострадавших
Жителей призвали плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.
В результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар.
Об этом сообщил городской совет в Telegram.
«Вниманию жителей громады. В связи с пожаром в результате ракетного удара спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу! Оставайтесь в укрытиях до отбоя!» — говорится в сообщении.
Помощь пострадавшим в результате вражеской атаки
В больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились самостоятельно.
На стационарном лечении находятся пять пациентов, один из них переведен в областную больницу.
Всем пострадавшим предоставлена своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное.
Напомним, в результате вражеской атаки в ночь на 21 августа в Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы.