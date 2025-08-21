ТСН в социальных сетях

В результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар: известно о 12 пострадавших

Жителей призвали плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

Мукачево

В результате ракетного удара в Мукачево произошел пожар.

Об этом сообщил городской совет в Telegram.

Жителей призвали плотно закрыть окна и без необходимости не выходить на улицу.

«Вниманию жителей громады. В связи с пожаром в результате ракетного удара спасатели работают на объекте. Просим всех плотно закрывать окна и без необходимости не выходить на улицу! Оставайтесь в укрытиях до отбоя!» — говорится в сообщении.

Помощь пострадавшим в результате вражеской атаки

В больницу Святого Мартына доставлены каретами скорой помощи 10 человек, еще двое пострадавших обратились самостоятельно.

На стационарном лечении находятся пять пациентов, один из них переведен в областную больницу.

Всем пострадавшим предоставлена своевременная медицинская помощь, они обеспечены всем необходимым. Состояние пациентов стабильное.

Напомним, в результате вражеской атаки в ночь на 21 августа в Мукачево произошел удар по территории одного из предприятий города. На месте происшествия работают спасательные службы.

