В результате ракетной атаки на Запорожье есть раненые, а автопереезд по плотине Днепровской ГЭС ограничен

Уже больше часа россияне атакуют Запорожье – власть.

По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.

К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется.

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Движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.

Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район, сообщили в Нацполиции.

Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что была совершена комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.

"Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть", — говорится в сообщении.

В Кривом Роге введены графики аварийных отключений.

Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.

Обновлено в 06:39

Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью.

Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены.

Есть раненые, количество пострадавших уточняется.

Также россияне распространяют фейки о якобы попадании в ДнепроГЭС.

ДнепроГЭС стоит, – заявил глава Центра противодействия дезинформации.

Больше информации сообщат позже.

Напомним, что ранее сообщалось, что исчез свет в Запорожье и Хмельницком, а в Харькове — проблемы с водоснабжением.