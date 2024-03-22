В результате ракетной атаки на Запорожье есть раненые, а автопереезд по плотине Днепровской ГЭС ограничен

Враг продолжает атаковать украинские города.
Уже больше часа россияне атакуют Запорожье – власть.
По предварительным данным, разрушены два дома частного сектора. Еще 7 домов повреждены.
К сожалению, есть пострадавшие. Информация о состоянии тяжести людей уточняется.
Движение по автодорожному переезду плотины Днепровской ГЭС полностью ограничено.
Движение осуществляется через Арковый мост о. Хортица (ул. Сергея Тюленина – ул. Сечи – ул. Таганская). А также через Новые мосты и Хортицкий район, сообщили в Нацполиции.
Мэр Кривого Рога Александр Вилкул сообщил, что была совершена комбинированная атака вражескими ракетами и "шахедами". Есть попадание в объекты критической инфраструктуры.
"Где есть возможность – лучше набрать воды и подзарядить гаджеты и павербанки. Напоминаю, что в городе работает 213 пунктов несокрушимости, в которых все есть", — говорится в сообщении.
В Кривом Роге введены графики аварийных отключений.
Больницы и другие объекты инфраструктуры, где это возможно, переходят на генераторы.
Обновлено в 06:39
Россияне нанесли 12 ракетных ударов по Запорожью.
Предварительно 7 домов разрушены, 35 - повреждены.
Есть раненые, количество пострадавших уточняется.
Также россияне распространяют фейки о якобы попадании в ДнепроГЭС.
ДнепроГЭС стоит, – заявил глава Центра противодействия дезинформации.
Больше информации сообщат позже.
Напомним, что ранее сообщалось, что исчез свет в Запорожье и Хмельницком, а в Харькове — проблемы с водоснабжением.