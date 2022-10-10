В результате ракетной атаки в Запорожье снова разрушен многоэтажный дом: есть пострадавшие

Террор врага продолжается: в результате ракетной атаки в центре Запорожья снова разрушен многоэтажный жилой дом.

Об этом в сообщении в Telegram-канале сообщил глава Запорожской ОВА Александр Старух.

Есть пострадавшие.

В городе трагедии работают спасатели, медики, все соответствующие службы. Людям оказывается необходимая помощь.

"Держимся!" – говорится в сообщении.

В социальных сетях демонстрируют ужасающие последствия разрушений после атаки на Запорожье.

"Рашисты снова ударили по жилищной инфраструктуре города. Снова разрушен целый подъезд. В доме возник пожар. На месте работают соответствующие службы, тушащие огонь. К сожалению, есть пострадавшие. Россия снова убивает мирных спящих запорожцев. Россия — страна-террорист", – заявил секретарь Запорожского городского совета Анатолий Куртев.

Обстрел Запорожья

После полуночи 10 октября враг снова атаковал Запорожье. Было зафиксировано около десяти прилетов. Людей призывали находиться в укрытиях.

Ранее число жертв предварительного обстрела возросло до 14 человек. Разбор завалов продолжается. Более 70 человек получили ранения, среди них 11 детей. Всем им оказывается необходимая помощь. Российская армия выпустила по Запорожью 12 ракет, почти все попали в жилые дома.

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