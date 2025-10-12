В результате российских ударов по Харьковщине пострадали люди, в том числе ребенок (фото)

Последствия атаки по Харьковской области

Утром 12 октября на Харьковщине российские войска нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам. В результате атаки повреждены два учебных заведения и частный дом, есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины(ГСЧС).

По данным спасателей, в селе Бугаевка Чугуевского района вражеский дрон попал в частный дом, вызвав пожар. Огонь оперативно ликвидировали, к счастью, люди не пострадали.

В городе Чугуев и поселке Шевченково Купянского района беспилотники ударили по учебным заведениям, где возникли пожары. В результате атак пострадали пять человек, среди них — один ребенок. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

К ликвидации последствий обстрелов были привлечены спасатели и медики ГСЧС, а также офицеры-спасатели громад и местные пожарные команды. Пожарные работали на местах поражения до полной ликвидации возгораний.

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 12 октября 2025 года в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогуиз-за угрозы атаки вражеских беспилотников.