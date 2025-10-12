ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Украина
Количество просмотров
181
Время на прочтение
1 мин

В результате российских ударов по Харьковщине пострадали люди, в том числе ребенок (фото)

Российские дроны ударили по гражданской инфраструктуре Харьковщины

Автор публикации
Фото автора: Наталия Магдык Наталия Магдык
Последствия атаки по Харьковской области

Последствия атаки по Харьковской области

Утром 12 октября на Харьковщине российские войска нанесли удары беспилотниками по гражданским объектам. В результате атаки повреждены два учебных заведения и частный дом, есть пострадавшие, среди них — ребенок.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям Украины(ГСЧС).

По данным спасателей, в селе Бугаевка Чугуевского района вражеский дрон попал в частный дом, вызвав пожар. Огонь оперативно ликвидировали, к счастью, люди не пострадали.

В городе Чугуев и поселке Шевченково Купянского района беспилотники ударили по учебным заведениям, где возникли пожары. В результате атак пострадали пять человек, среди них — один ребенок. Пострадавших госпитализировали, им оказывается необходимая медицинская помощь.

К ликвидации последствий обстрелов были привлечены спасатели и медики ГСЧС, а также офицеры-спасатели громад и местные пожарные команды. Пожарные работали на местах поражения до полной ликвидации возгораний.

Последствия атаки по Харьковской области

Последствия атаки по Харьковской области

Последствия атаки по Харьковской области

Последствия атаки по Харьковской области

Последствия атаки по Харьковской области

Последствия атаки по Харьковской области

Напомним, ранее мы писали о том, что утром 12 октября 2025 года в Киеве и ряде областей Украины объявили воздушную тревогуиз-за угрозы атаки вражеских беспилотников.

Дата публикации
Количество просмотров
181
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie